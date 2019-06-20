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ترامب سيجتمع مع بوتين في قمة العشرين الأسبوع المقبل

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها باليابان الأسبوع المقبل.

وصرح ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بأنه سيجتمع مع بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ. وكان قد أكد في وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيجتمع مع شي.

وقال: "أود أن يحدث تآلف مع روسيا، وأعتقد أن هذا سيحدث. وأود أن يحدث تآلف مع الصين، وأعتقد أن هذا سيحدث. سأجتمع في الواقع مع كل منهما الأسبوع المقبل في اليابان خلال قمة مجموعة العشرين".

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