إيران تزعم إسقاط درون أمريكية.. وواشنطن تنفي

ذكرت محطة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني أسقط طائرة مسيرة أمريكية للتجسس في محافظة هرمزجان بجنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى أن الطائرة اخترقت المجال الجوي للبلاد.

ونقلت القناة عن بيان للحرس الثوري أن الطائرة من طراز "غلوبال هوك" ومصنوعة في الولايات المتحدة، وتم إسقاطها في منطقة كوه مبارك.

من جهة أخرى، نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تحليق أي درون في المنطقة، بحسب ما أفادت شبكة أن بي سي.

وقال المتحدث بحسب شبكة إن بي سي نيوز: "لم تكن هناك طائرة أمرييكة بدون طيار تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم".