الرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية لأول مرة منذ 14 عاماً

أفادت وسائل إعلام صينية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ، وصل الخميس إلى بيونغ يانغ في زيارة دولة تستمر يومين، هي الأولى لرئيس صيني إلىكوريا الشمالية منذ 14 عاماً.

وحطت طائرة شي، الذي ترافقه زوجته بنغ ليوان ووزير خارجيته وانغ يي ومسؤولين آخرين، الساعة 11,40 صباحا بالتوقيت المحلي (02,40 ت غ)، وفقاً للتلفزيون المركزي الصيني.

وسيسعى شي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تحسين العلاقات التي تدهورت بسبب تجارب بيونغ يانغ النووية ودعم بكين لاحقا لعقوبات دولية عليها.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد زار حليفته من فترة الحرب الباردة أربع مرات في السنة الماضية، فيما دعت بكين لتخفيف العقوبات.

غير أن الرئيس الصيني انتظر بعض الوقت للقيام بالزيارة لمعرفة كيفية تطور المحادثات النووية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وارتفعت الأعلام الصينية في بيونغ يانغ واصطف الأهالي على جانب الطرق ترحيباً بشي.

وخصصت صحيفة رودونغ سينمون الناطقة باسم الحزب الحاكم النصف الأعلى من صفحتها الأولى للزيارة مع صورة ملونة له.

وقالت في مقالة افتتاحية إن الزيارة "ستكتب صفحة جديدة ودائمة في تاريخ الصداقة بين الجمهورية الشعبية الكورية الديموقراطية والصين".

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات النووية بين كيم وترامب بعد انهيار قمة ثانية بينهما في فبراير.