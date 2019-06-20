ترامب: أعتقد أن من سلطتي إقالة رئيس "الاحتياط الفيدرالي"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن من سلطته استبدال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مسؤولين مطلعين.

وأوضح أنه رغم ذلك لا يخطط لإقالة باول "حالياً"، ويأتي ذلك بعد أن صرح باول في وقت سابق بأنه يعتزم إتمام مدة خدمته رئيساً للمجلس لمدة 4 أعوام كاملة، رغم انتقاد ترامب لسياسة المجلس.

وقال باول خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أمس الأربعاء: "أعتقد أن القانون واضح وأمامي ولاية لمدة 4 أعوام، وأعتزم أن أخدم خلال تلك الولاية كاملة".

وذكرت بلومبرغ أن الرئيس الأمريكي سبق أن طلب من محامي البيت الأبيض استكشاف خيارات إقالة باول، ولطالما انتقده ترمب لـ"عدم فعله ما يكفي" لتعزيز الاقتصاد الأمريكي.