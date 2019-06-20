الممثل الأمريكي الخاص لإيران يتوجه إلى الشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الممثل الأمريكي الخاص لإيران بريان هوك سيتوجه إلى الشرق الأوسط الأربعاء لعقد اجتماعات في السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين لبحث "العدوان الإيراني في المنطقة".

وأكدت الوزارة في بيان "سيقدم أيضا معلومات مخابرات أمريكية إضافية بشأن التهديدات النشطة التي تمثلها إيران على المنطقة في الوقت الراهن".

وتابع البيان أن هوك سيسافر الأسبوع القادم إلى أوروبا للاجتماع مع مسؤولين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا "لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بالنظام الإيراني".

وقال بريان هوك المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، الأربعاء، إن بلاده نفذت حملة غير مسبوقة ضد إيران للضغط عليها لوقف أنشطتها المشبوهة في المنطقة.

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وأضاف هوك، خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي، أن هذا الضغط جعل النظام الإيراني وحلفاءه اليوم أضعف بكثير.

وتابع هوك أن إيران كانت تستغل رفع العقوبات سابقا في تطوير نظامها الصاروخي.

وأكد أن إيران وتدخلاتها في اليمن أطالت أمد الحرب هناك وفاقمت الوضع الإنساني، وذلك بمدها بقدرات نوعية خاصة بالصواريخ والأسلحة المحرمة دوليا.

وأكمل أن "إيران أنفقت مئات الملايين من الدولارات لتدريب الحوثيين".