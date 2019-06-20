"بيج ليج بوليتكش" تكشف فضيحة جديدة لممارسات الحكومة القطرية وسياستها الفاسدة

اتُهم عزرا فريدلاندر عضو في جماعات الضغط الديمقراطية بالضغط على البيت الأبيض لتخفيف الانتقادات الموجهة ضد ممارسات تميم بن حمد.

وكشفت صحيفة بيج ليج بوليتكش الأمريكية، فضيحة جديدة لممارسات الحكومة القطرية وسياستها الفاسدة للتأثير على صناع القرار بالبيت الأبيض.

وأكدت أن حسن بن علي استحوذ على شركة الضغط فريدلاندر في نيويورك في عام 2014 من أجل وضع رجل الأعمال القطري كوسيط بين الولايات المتحدة والعالم العربي والإسلامي، وعلى وجه التحديد لتعزيز علاقات قطر مع الجالية اليهودية الامريكية.

وأفادت أن حسن بن علي قريب من النظام القطري، استخدم صناديق الثروة السيادية المملوكة للدولة في قطر وأدوات الاستثمار، كما يقول النقاد، تخدم نفس الغرض المتمثل في تعزيز المصالح السياسية والسياسية للنظام تحت غطاء غير حكومي.

وأوضحت أن الاتهامات التي تحيط بفريدلاندر، وهو يهودي أرثوذكسي، تشبه جدلًا منفصلاً تعاقدت فيه حكومة قطر مع نيك موزين، من كبار موظفي السناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس) وأرثوذكس يهودي، في محاولة لحشد التأييد لجلب اليهود المحافظون وغيرهم من النشطاء المؤيدين لإسرائيل في رحلات إلى قطر بهدف نهائي هو التأثير على إدارة ترامب لتخفيف موقفها النقدي بشأن الدولة الخليجية، التي تمول الجماعات الإرهابية المناهضة لإسرائيل مثل حماس والإخوان المسلمين.

وأكدت أن قطر قامت بتوظيف العديد من جماعات الضغط المسجلة من قبل FARA لجهود شراء نفوذ أوسع بكثير على أراضي الولايات المتحدة، بما في ذلك من خلال مجموعة من الشخصيات والكيانات والمؤسسات الأمريكية، مشيرة إلى أن اسم فريدلاندر ينضم إلى تلك القائمة.

أثارت أعمال اللوبي المبلغ عنها في قطر بعض زملائه الديمقراطيين اليهود. دافيد غرينفيلد، الذي شغل منصب عضو مجلس مدينة ديمقراطية من نيويورك في الوقت الذي احتفظ فيه بن علي بفريدلاندر، قام بتغريد أن فريدلاندر "هو متحدث باسم جماعات الضغط السياسية والمدفوعة. إنه ليس قائد مجتمع".

ووفقًا لملفات FARA، بدأ فريدلاندر العمل مع بن علي في عام 2014 بمعدل شهري قدره 10،000 دولار. ينص الملف على أن واجبات فريدلاندر نيابة عن بن علي شملت الجهود "لتعزيز العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر" وأن مجموعة فريدلاندر "ستعمل نيابة عن HABA وتستخدم مساعيه المعقولة لتأسيس HABA باعتبارها" اذهب إلى "شخص بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي / الإسلامي ولتعزيز العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ولإعطاء دفعة إيجابية للعلاقة بين الجاليات اليهودية الأمريكية".

وأشار تقرير صادر عن قناة العربية في أكتوبر الماضي إلى أن "مصدر في الكونغرس أخبر قناة العربية الإنجليزية، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن بن علي قد استأجر شركة فريدلاندر جروب للضغط في مدينة نيويورك، والتي أسسها عزرا فريدلاندر، لإصلاح العلاقات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة".

إلا أن بن علي كتب مقالاً ينكر قصة قناة العربية على أنها "قطعة وهمية وهراء تمامًا".

ورداً على تقارير على شبكة أخبار أمريكا (OANN)، والعربية، والعديد من المنافذ الأخرى حول عمله المزعوم مع بن علي وحكومة قطر، قال فريدلاندر إن بن علي "لم يعمل قط في قطر".

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وتابع:"إنه غير دقيق. أعلم أنني رأيت ذلك من قبل. إذا نظرت إلى نتائج FARA، فقد مثلت حسن كمواطن خاص. "لا علاقة له بقطر. إذا كنت تعرف كيفية قراءة ملف FARA، لم أكن مسجلاً كممثل لدولة قطر. إنها أخبار وهمية بالكامل. إذا كنت ستقوم بالإبلاغ، فعليك الإبلاغ بدقة".

ولدى سؤاله عن سبب احتفاظ بن علي بخدماته، قال فريدلاندر، "لقد تحدث معي دائمًا عن الرغبة في رؤية إسرائيل مقبولة في العالم العربي؛ لرؤية السلام. قلت له إنني أريدك أن تأتي إلى واشنطن وتشارك هذا المنظور مع أعضاء الكونغرس. هذا ما أخبرته ... لقد كنت الشخص الذي دعاه. وكنت الشخص الذي حثه على القدوم إلى واشنطن ".

وأضاف فريدلاندر: "لا علاقة له بقطر. [بن علي] لم يعمل قط في قطر. لا علاقة له بقطر. بالتأكيد لا علاقة لي بقطر. وحتى إذا شاهدت [تقرير OANN] مرة أخرى، فسترى أنهم لم يقلوا أبدًا إن عزرا فريدلاندر يعمل لصالح قطر ".

كان فريدلاندر يشير إلى مقطع أخبار OANN الذي اقترح"علاقات نادلر المشبوهة مع قطر مكشوفة، مستشهدا بعلاقات عضو الكونغرس الديمقراطي في نيويورك بشركة فريدلاندر".

قال فريدلاندر عن المقطع: "هذا غير صحيح، حتى هذا المقال لم يقل أنني عملت في قطر. اختاروا كلماتهم بشكل انتقائي للغاية ... لا أحد يقرأ ما يقولون. إنها أخبار غير مرغوب فيها. هذا ليس واقعيا ".

قطر هي موطن الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي وحكومتها لها علاقات وثيقة مع النظام الإيراني، الذي يدعو باستمرار إلى "الموت لإسرائيل" و "الموت لأمريكا". معروف بعلاقاته مع طهران. إنه يتمتع بعلاقات تجارية وشخصية وثيقة مع الأحزاب الإيرانية.

فريدلاندر، في الوقت نفسه، كان في مصر في فبراير الماضي لعمل شركته في الضغط على الحكومة المصرية لمنح الرئيس السابق أنور السادات ميدالية الشرف الذهبية بعد وفاته "تقديراً لإنجازاته البطولية وإسهاماته الشجاعة في السلام في الشرق الأوسط".

وقال فريدلاندر: "هل تعتقد أنه إذا كنت وكيلًا أجنبيًا مسجلاً في قطر، فإن الرئيس المصري السيسي سيلتقي بي؟" "ألا تظن أنه قبل مقابلتي، أجرت المخابرات المصرية بحثًا عن من هو هذا الرجل عزرا فريدلاندر؟ عندما تعمل لحساب حكومة أجنبية، عليك التسجيل، وعليك أن تكتب من هو موكلي. حسن علي بن علي رجل أعمال خاص. ليس له صلة بقطر. لا شيء على الإطلاق. لدي علاقة وثيقة مع حسن علي بن علي. ليس لدي اتصال بقطر ".

في الوقت نفسه، فإن الخلافات حول فريدلاندر وبن علي وجهود الضغط الأوسع في قطر تأتي في أعقاب محاولات الدولة الخليجية للاستفادة من وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي باستخدام هذا الحدث كأداة لكسب التأييد مع ترامب الإدارة، على الرغم من علاقات ترامب الوثيقة مع السعوديين. وفي الوقت نفسه تقريبًا، فقد خاشقجي (وهو تركي عرقيًا) بعد دخوله إلى السفارة السعودية في اسطنبول، وبحسب ما ورد أرسلت الحكومة القطرية بن علي وعدة أفراد آخرين إلى الولايات المتحدة واستأجرت فريدلاندر وشركته "لإصلاح العلاقات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة. "

وأوضحت الصحيفة أنه وعلى الرغم من أن التصدير الأبرز في قطر هو الغاز الطبيعي، إلا أن صادراتها الرائدة هي في الواقع هو دعم الإرهاب. حيث يذهب المزيد من الأموال إلى جماعة حماس الإرهابية من قطر أكثر من أي دولة أخرى في العالم.

في عام 2012، تعهد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمبلغ 400 مليون دولار لحركة حماس، وازداد الدعم القطري للمنظمة الإرهابية الفلسطينية المعترف بها دولياً بفي عهد تميم بن حمد آل ثاني في عام 2013.