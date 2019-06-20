شكرا لقرائتكم الحديدة.. انفجار مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي بسوق شعبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر يمنية بانفجار مستودع أسلحة، لميليشيات الحوثي، في أحد الأحياء بمدينة الحديدة غرب البلاد، ليل الأربعاء.

وذكر مصدر عسكري في المقاومة المشتركة، أن حريقاً اندلع في سوق الحلقة للخضار بمدينة الحديدة، جراء انفجار غامض في أحد مخازن ميليشيا الحوثي.

وأضاف أن انفجارات قوية صاحبت الحريق، من مخزن ذخائر تابع للميليشيا الحوثية، معتبراً أن تعمد الأخيرة تخزين الأسلحة وسط الأسواق الشعبية يكشف استهتارها بحياة المدنيين والأعيان المدنية.

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ويشكل هذا الحادث دليلاً إضافياً على أن الميليشيات الحوثية تنتهك بشكل يومي اتفاق إعادة الانتشار وسحب السلاح في الحديدة.

يذكر أن فجر الأربعاء شهد اندلاع معارك وصفتها مصادر ميدانية بـ"العنيفة"، في الحديدة إثر هجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي بأسلحة متوسطة وثقيلة على مواقع عسكرية في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة. وقالت القوات اليمنية المشتركة إنها أحبطت الهجوم الحوثي وهو الأعنف بمحافظة الحديدة غرب البلاد، منذ بدء سريان الهدنة الأممية في ديسمبر الماضي.

في حين اعتبر مسؤول عسكري يمني، الأربعاء، أن هذا ‏التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الانقلابية في الحديدة يتجاوز فكرة خرق وقف النار، ويكشف عن خطط لنسف التهدئة في سياق تصعيد إيراني شامل بالمنطقة.

وجدد عضو فريق الحكومة اليمنية الحكومي في اللجنة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار بالحديدة، العميد الركن صادق دويد، التزام قوات الشرعية اليمنية باتفاق ستوكهولم.