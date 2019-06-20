سياسة | صفعة قوية لتركيا بسبب التنقيب قبالة قبرص .. أزمة وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات .. أردوغان يفتح النار على الرياض

الموجز - إعداد - محمد علي هاشم

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أمس، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لمعاقبة تركيا؛ بسبب أنشطة الحفر في شرق البحر المتوسط، وهو الأمر الذي يعكس علامات تدهور العلاقات بين أنقرة وأوروبا.

وقالت الوكالة إنها حصلت على مسودة البيان الذي صاغه الاتحاد الأوروبي، والذي يرمي لتجميد المفاوضات حول تحديث الاتحاد الجمركي بين الكتلة الأوروبية وتركيا.

كما سيشير البيان، المتوقع صدوره الليلة، بعد موافقة وزراء الشئون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي حيث يخضع البيان لمداولات مستمرة بين الدبلوماسيين وربما تتغير صياغته النهائية، إلى أنه من الممكن اتخاذ خطوات تصعيد إضافية، حيث إن الاتحاد الأوروبي "مستعد للاستجابة بشكل مناسب وبتضامن تام مع قبرص"، إذا استمر نشاط الحفر للبحث عن الغاز الطبيعي في المنطقة الحصرية الخاصة بقبرص.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، الأحد الماضي، إنه سيطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطة الحفر غير المشروعة.

ومن المعروف أن هناك خلافا بين تركيا وقبرص حول احتياطيات الغاز البحري في شرق البحر المتوسط، كما ترفض أنقرة مطالبة نيقوسيا بالابتعاد عن منطقتها الاقتصادية الخالصة، حيث تقوم بإرسال سفن استكشاف إلى المنطقة، ما دفع قبرص إلى الاحتجاج على انتهاك سيادتها.(المصدر)

"الشيوخ الأمريكي" يصوت على وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

أعلن سناتور بارز أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيصوت الخميس على وقف مبيعات أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار للسعودية وحلفاء عرب آخرين، مع تنامي غضب الكونغرس تجاه المملكة.

وأعلن ميتش مكونيل أمس الأربعاء عن اتفاق لإجراء التصويت، بعدما طرحت مجموعة من النواب بينهم بعض من رفاق ترامب الجمهوريين 22 تشريعا منفصلا اعتراضا على الصفقات.

ورفض المشرعون قرار ترامب إعلان حالة طوارئ تتصل بتهديدات إيران من أجل المضي قدما في مبيعات الأسلحة على الرغم من اعتراضات الكونغرس.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في 25 مايو الماضي أنها ستستكمل وبصورة فورية 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار مع الأردن والإمارات والسعودية، تبلغ قيمتها 8.1 مليار دولار.

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وقال بومبيو: "لقد اتخذت اليوم قرارا وفقا للمادة 36 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة وأوعزت بإكمال الإخطارات الرسمية على الفور بشأن 22 صفقة لتوريد الأسلحة إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بقيمة نحو 8.1 مليار دولار لكبح عدوان إيران وبناء قدرات الدفاع عن النفس لدى الشركاء".

واتخذت إدارة الرئيس دونالد ترامب خطوة استثنائية بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام صفقات أسلحة مع السعودية والإمارات تشمل تزويدهما بالذخائر وصيانة الطائرات ومعدات عسكرية أخرى، وكذلك نقل أسلحة موجودة إلى الأردن.

وقال أعضاء في مجلس الشيوخ بعضهم من الجمهوريين إنه لا توجد أسس مشروعة لتجاوز الكونغرس الذي يملك حق رفض مبيعات الأسلحة.

لكن الأمر سيظل عصيا على الكونغرس الذي يحتاج إلى غالبية الثلثين لإبطال فيتو من المرجح أن يستخدمه ترامب ضد أي قرار يتم التصويت عليه بالإيجاب.(المصدر)

أردوغان: تورط المسؤولين السعوديين في قتل خاشقجي أصبح مؤكدا وسيدفعون الثمن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تقرير الأمم المتحدة حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يؤكد تورط المسؤولين السعوديين في الحادث.

قال أردوغان في كلمة له اليوم الأربعاء إن "تقرير الأمم المتحدة يؤكد تورط المسؤولين السعوديين في جريمة قتل خاشقجي وهم سيدفعون الثمن".

وأضاف أردوغان "التقرير يؤكد أن موقف السعوديين حيال تركيا كان خاطئا".

وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في مقتل خاشقجي، أغنيس كالامارد، في تصريحات صحفية في جنيف، عقب إصدار أول تقرير لها حول القضية، "هناك ارتباط لولي العهد السعودي يجب التحقيق فيه".

هذا وأثار اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق أتى من الرياض، انتقادات كثيرة حول العالم كما سرع وتيرة التعبئة لدى برلمانيين أمريكيين ضد دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض.

يذكر أن مجلسي النواب والشيوخ وافقا على تشريع يقضي بقطع المساعدات العسكرية عن حرب السعودية في اليمن.(المصدر)