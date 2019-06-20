نادر: لا انقسام بين العسكريين المتقاعدين وسنقفل جميع مرافق الدولة

أكّد العميد المتقاعد جورج نادر في حديث اذاعي، ان "لا انقسام بين ​العسكريين المتقاعدين​"، داعيا "للذهاب الى تحصيل الواردات من مكامن الهدر، لا من جيوب العسكريين".

وأعلن نادر ان "سنستمر حتى الغد باقفال مبنى الواردات، كما سيتم اقفال جميع مرافق الدولة خلال جلسة مجلس النواب وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي، في حال لم تلبى مطالب العسكريين المتقاعدين".