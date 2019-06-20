أكّد العميد المتقاعد جورج نادر في حديث اذاعي، ان "لا انقسام بين العسكريين المتقاعدين"، داعيا "للذهاب الى تحصيل الواردات من مكامن الهدر، لا من جيوب العسكريين".
وأعلن نادر ان "سنستمر حتى الغد باقفال مبنى الواردات، كما سيتم اقفال جميع مرافق الدولة خلال جلسة مجلس النواب وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي، في حال لم تلبى مطالب العسكريين المتقاعدين".
كانت هذه تفاصيل خبر نادر: لا انقسام بين العسكريين المتقاعدين وسنقفل جميع مرافق الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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