ضاهر: للعودة الى الهيئة العامة ولن أدرّس طلابي اليوم

دعا رئيس ​الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية​ يوسف ضاهر، "الى العودة الى الهيئة العامة لاتخاذ القرار الواضح بشأن مصير الاضراب في الجامعة"، مشيراً الى "الاستمرار بالتحرك لحماية الجامعة في المستقبل".

وكشف ضاهر في حديث اذاعي، انه لن يدرّس طلابه اليوم، لافتا الى ان "بعض الاساتذة لن يعطوا الدروس اليوم، داعيا اياهم الى عدم الاصطدام ببعضهم وتوحيد الموقف لاستعادة حقوقهم،" واستهجن ضاهر "استخدام الادارة لغة التهديد بحق الاساتذة"، مستنكرا "قرار منع سفر الاساتذة لان الاستاذ يعرف مصلحة طلابه" وطلب من الطلاب "دعم الاساتذة في اعتصامهم اليوم امام الادارة المركزية للجامعة".