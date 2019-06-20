عبدالله: الحزب التقدمي الاشتراكي ليس طرفا في مشكلة بلدية الجية

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له أن "الحزب التقدمي الاشتراكي ليس طرفا في مشكلة بلدية الجية"، مشيرا الى ان "كل ما سعى ويسعى إليه الحزب الاشتراكي ،هو أن تأخذ القضية مجراها القضائي والإداري الصحيحين،على قاعدة احترام إرادة أهالي البلدة جميعا،وتحصين نسيجها الاجتماعي،وحماية مقدراتها ومواردها،والاحتكام لصوت العقلاء فيها،واحترام خصوصيتها".

ولفت عبدالله الى ان لا يجوز ان يتم السير في التعيينات المرتقبة بمنطق تقاسم الحصص، فليس بهذه ال​سياسة​ يتحقق الاصلاح.