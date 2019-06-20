مياه لبنان الجنوبي: سبب قطع المياه في القياعة وضع علبة العدادات وتمديداتها غير الصحية

اعلنت ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ "انها اطلعت على الشكوى المتعلقة بقطع المياه عن بعض المشتركين في محلة القياعة في مدينة صيدا "، موضحةً أن "من تم قطع توصيلاتهم بالشبكة في محلة القياعة هم 7-8 حالات في مجمعين سكنيين مختلفين، واحدة لمتعدي على الشبكة، وأخرى لمتخلفين عن الدفع منذ 3 إلى 7 سنوات، أما الحالة الخاصة ببعض من لم يسدد اشتراك العام 2019، فسبب القطع الرئيسي ليس التخلف عن الدفع بل وضع علبة العدادات وتمديداتها غير الصحية وغير الآمنة، الأمر الذي دفع موظف المؤسسة الى قطع المياه لمنع تداخل مياه الصرف الصحي مع المياه الواصلة للمواطنين"، مؤكدة ان "المؤسسة ستبادر الى تصحيح وضع الشبكة وإزالة المخالفات وعزلها عن المياه المبتذلة"، وداعية الى "مراجعة مكاتب المؤسسة بهذا الخصوص".

ولفتت إلى أنه "إذ تحتفظ المؤسسة بحقها وتمتنع عن عرض أو نشر الفواتير غير المسددة مع الاسماء والعناوين تجنبا للتشهير بالمواطنين، تذكر بأنها قامت ومنذ بداية العام 2019 بتقديم سلسلة من التسهيلات بخصوص المتأخرات وصلت الى حد امكانية تقسيط المبالغ المتأخرة على مدد زمنية تصل الى 36 شهرا، وامكانية تقسيط الاشتراك السنوي للعام 2019 على 4 دفعات فصلية، كما أتاحت للمواطنين الاستفادة من الحسم على الغرامات المستحقة على المتأخرات بنسب تصل الى 90 بالمئة، علما أن القانون يحدد مهلة دفع الاشتراك السنوي بما قبل نهاية النصف الأول من العام وليس نهاية العام، وعليه فهي لم تبادر الى قطع المياه عن أي مشترك الا إذا كان من المتخلفين عن الدفع منذ سنوات طويلة، ومن الذين رفضوا انجاز تسوية المتأخرات وتقسيطها والاستفادة من الحسومات على الغرامات."