انطلاق مسيرة خميس الجسد الالهي في زحلة

انطلقت منذ بعض الوقت مسيرة "خميس الجسد الالهي" في زحلة.
ولفت رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش إلى "اننا نسلم ذاتنا للرب"، مشيراً إلى أن "زحلة تتمتع بفرادة عظيمة جدا فنحن كنيسة واحدة في زحلة والمطارنة مع بعضنا البعض نشعر أننا فعلا كنسية واحدة ونحتفل بكل صلواتنا معا وهذه علامة الوحدة".
من جهته، اعتبر راعي ابرشية زحلة المارونية المطران جوزيف معوض أن "هذا العيد هو عيد لزحلة وهو عيد جسد الرب الحاضر في القربان وهو يطوف بشوارع زحلة ونطلب من الرب أن يبارك المدينة ونطلب منه ان يعطينا الخيرات الروحية والزمنية".
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