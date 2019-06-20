لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "هناك قضايا خطيرة تطرح وتعرض صورة الوطن للاهتزاز وتضعه على مسار اخطر، ففي زمن الحرب لم نصل الى الفرز الذي يطل اليوم تحت عناوين وشعارات قاتلة وهذا ما يجب مواجهته وعدم السماح به".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: في زمن الحرب لم نصل الى الفرز الذي يطل اليوم تحت عناوين وشعارات قاتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.