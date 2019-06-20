ترامب أعلن عزمه لقاء بوتين خلال قمة مجموعة الـ20: أريد إصلاح الأمور مع روسيا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، عزمه لقاء نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في أوساكا اليابانية في 28-29 حزيران الحالي"، مشيراً إلى "انني أريد إصلاح الأمور مع ​روسيا​، وأعتقد أن هذا سيحدث، وأريد إصلاح الأمور مع ​الصين​ وهذا سيحدث أيضا، وسوف أعقد لقاء مع بوتين ومع الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل في اليابان على هامش قمة مجموعة العشرين".

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