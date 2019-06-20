البيت الأبيض: ترامب اطلع على تفاصيل ضربة صاروخية وجهها الحوثيون للسعودية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب اطلع على تفاصيل ضربة صاروخية وجهها الحوثيون لمحطة كهرباء في السعودية"، مشيرةً إلى "اننا نتابع الوضع عن كثب ونواصل التشاور مع الشركاء والحلفاء".
وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت أمس الأربعاء قصف محطة كهرباء في مدينة الشقيق بمحافظة جازان السعودية بصاروخ كروز.
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