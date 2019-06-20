البيت الأبيض: ترامب اطلع على تفاصيل ضربة صاروخية وجهها الحوثيون للسعودية

أعلنت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​ سارة ساندرز، أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ اطلع على تفاصيل ضربة صاروخية وجهها الحوثيون لمحطة كهرباء في السعودية"، مشيرةً إلى "اننا نتابع الوضع عن كثب ونواصل التشاور مع الشركاء والحلفاء".

وكانت جماعة "​أنصار الله​"، أعلنت أمس الأربعاء قصف محطة كهرباء في مدينة الشقيق بمحافظة جازان السعودية بصاروخ كروز.