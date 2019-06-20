مسؤول بفتح: تطورات إيجابية وحراك مصري نشط حول المصالحة مع "حماس"

ذكر عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة "التحرير"، والمركزية لحركة "فتح" ​عزام الأحمد​ أن "مصر أبلغت الحكومة الفلسطينية بوجود تطورات إيجابية في ملف الانقسام مع "حماس"، مشيراً إلى "اننا أبلغنا الإخوة المصريون أن هناك تطورا إيجابيا في ملف إنهاء الانقسام وهم يريدون استكمال المشاورات مع حركة حماس".

ولفت إلى أن "هناك تحركا مصريا نشطا في هذه المرحلة، وسننتظر نتائج هذا الحراك المصري الإيجابي أن نبلغ بها بشكل نهائي"، موضحاً أن "هناك وفد مصري يجري الإعداد له لزيارة رام الله للقاء القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونأمل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح".