ذكر عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة "التحرير"، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد أن "مصر أبلغت الحكومة الفلسطينية بوجود تطورات إيجابية في ملف الانقسام مع "حماس"، مشيراً إلى "اننا أبلغنا الإخوة المصريون أن هناك تطورا إيجابيا في ملف إنهاء الانقسام وهم يريدون استكمال المشاورات مع حركة حماس".
ولفت إلى أن "هناك تحركا مصريا نشطا في هذه المرحلة، وسننتظر نتائج هذا الحراك المصري الإيجابي أن نبلغ بها بشكل نهائي"، موضحاً أن "هناك وفد مصري يجري الإعداد له لزيارة رام الله للقاء القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونأمل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بفتح: تطورات إيجابية وحراك مصري نشط حول المصالحة مع "حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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