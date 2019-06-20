الجيش الأميركي ينفي الأنباء التي تحدثت عن إسقاط طائرة أميركية مسيرة فوق إيران

نفى الجيش الأميركي نفىاعلان الحرس الثورياسقاط طائرة تجسس اميركية بعد اختراقها اجواء ايران، واكد أنه لم يرسل طائرات مسيرة فوق تلك المنطقة. وكان الحرس الثوري الإيراني اعلن إسقاط "طائرة تجسس أميركية مسيرة" من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأميركية نوثروب غرونمان) الخميس لدى اختراقها المجال الجوي للجمهورية الإسلامية، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.

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