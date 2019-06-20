ريابكوف: نأسف لعدم وجود علامات على تخلي واشنطن عن نهج التصعيد

علق نائب وزير ​الخارجية الروسية​ ​​سيرغي ريابكوف​​ على إرسال منظومة باتريوت إلى الشرق الأوسط، قائلا: "موسكو تأسف لعدم وجود علامات على تخلي واشنطن عن نهج التصعيد".

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