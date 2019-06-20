دبة قطبية تضل طريقها وتتجول تتجول داخل مدينة روسية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الدبة جائعة ومنهكة تبحث عن الطعام

واستلقت الدبة التي بدا عليها الوهن والمرض على الأرض لساعات في ضواحي نوريلسك وأقدامها ملطخة بالوحل وكانت أحيانا تنهض للبحث عن الطعام.

وقال نشطاء محليون معنيون بالبيئة إن هذا هو أول دب قطبي يظهر في المدينة منذ أكثر من 40 عاما.

وقال أوليج كراشيفسكي خبير الحياة البرية الذي صور الدبة عن قرب إن سبب وصولها إلى المدينة لم يتضح لكنها ربما ببساطة ضلت طريقها. وتابع أن عيونها كانت دامعة وربما لا تبصر جيدا.

ويضر تغير المناخ بجليد البحار، الموطن الطبيعي للدببة القطبية، ويجبر هذه الحيوانات على المجازفة بشكل أكبر للبحث عن الطعام على اليابسة مما يجعلها تتصل بالبشر وتصل إلى مناطق مأهولة بالسكان.

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ومن المتوقع أن يصل خبراء في الحياة البرية إلى نوريلسك لتقييم حالة الدبة.

وخرج سكان المدينة التي تشتهر بإنتاج النيكل لتصوير الدبة ومنعتهم الشرطة من الاقتراب منها كثيرا.

وقال كراشيفسكي إنه لم يتضح ماذا سيكون التصرف مع الدبة التي يبدو عليها الضعف بشكل يحول دون إعادتها لموطنها الطبيعي.