شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فايز أبو خضرة: تفعيل قانون حماية المستهلك يضمن مواجهة جشع التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتفعيل أحكام قانون حماية المستهلك على أرض الواقع، حتى يتم السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار.

وقال "أبو خضرة"، لـ"الخليج 365"، إن القانون الجديد لحماية المستهلك قانون قوى وجيد ويتضمن نصوص وعقوبات رادعة ضد جشع التجار والتلاعب فى الأسعار والغش فى السلع والمنتجات والخدمات، كما يتضمن نصوص تمنع خداع المستهلك، وتحظر احتكار السلع و"تعطيش السوق".

وشدد عضو لجنة القوى العاملة على ضرورة منح جهاز حماية المستهلك كل الإمكانيات والصلاحيات لتفعيل القانون الجديد والرقابة على الأسواق، وتفعيل الضبطية القضائية الممنوحة للعاملين بالجهاز.

جدير بالذكر أن قانون حماية المستهلة يلزم المورد بإعلام المستهلك عن كافة البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأى بيانات تحددها اللائحة التنفيذية، وبأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة، ويحظر حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع وأن يلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصى بالإخطار بالسلع المخزنة لديه وبكمياتها، وينص على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل معه أو التعاقد على المنتج، ويحظر الاستيراد أو إنتاج أو تداول أو الإعلان على نحو من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم.