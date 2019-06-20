شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتحديد الأولويات فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، بطلب إحاطة بشأن تحديد الأولويات فى تنفيذ المشروعات التى تقوم بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك غيابا للتنسيق بين الجهات المعنية بمشروع مياه الشرب والصرف الصحى وذلك من خلال تحديد الأولويات مما يعنى ضياع جهود الدولة وعدم احساس المواطنين بما يبذل على أرض الواقع من جهود لصالح المنفعة العامة.

وطالب عضو مجلس النواب، بحصر شامل لكافة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب على مستوى الجمهورية وتحديد الأولويات وتوجيه الاعتمادات للانتهاء من هذه الأولويات على أن يراعى فى التنفيذ المناطق الأشد احتياجات والمشروعات المتوقفة منذ سنوات طويلة.

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