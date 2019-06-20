محطة تلفزيونية: إيران تسقط طائرة مسيرة أمريكية للتجسس جنوب شرق البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

ذكرت محطة "برس تي في" الإيرانية ، اليوم الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني أسقط طائرة مسيرة أمريكية للتجسس في محافظة هرمزجان بجنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى أن الطائرة اخترقت المجال الجوي للبلاد.

ونقلت القناة عن بيان للحرس الثوري أن الطائرة من طراز "جلوبال هوك" ومصنوعة في الولايات المتحدة، وتم إسقاطها في منطقة كوه مبارك.