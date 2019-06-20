بعد إعلان طهران إسقاطها.. الجيش الأمريكي ينفي دخول طائراته الأجواء الإيرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

نفى الجيش الأمريكي دخول أي طائرة تابعة له الأجواء الإيرانية، وذلك بعد إعلان إيران إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق أراضيها فجر اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي الكابتن البحري بيل أوربان في هذا الصدد: "لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم"، فيما رفض إعطاء مزيد من التفاصيل، وفق موقع "روسيا اليوم".

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وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوب إيران.

وازداد مؤخرًا التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملموس في منطقة الخليج على خلفية الهجمات على 4 سفن تجارية قرب شواطئ الإمارات يوم 12 مايو وناقلتي نفط في خليج عمان يوم 13 يونيو.

واتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراء هذه الهجمات وسط تقارير إعلامية عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خيارات عسكرية للتعامل مع إيران ومخاوف متزايدة من اندلاع حرب في المنطقة.