محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت سفارة مصر بواشنطن من خلال قسمها القنصلي أنه تقرر إيفاد لجنة من مصلحة الأحوال المدنية إلى كل من السفارة بواشنطن والقنصلية العامة بنيويورك لاتخاذ إجراءات إصدار بطاقات الرقم القومى المواطنين ، خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2019.
وأضافت السفارة - في بيان نشرته على صفحتها على الفيسبوك - أنه سوف يتم الإعلان عن البرنامج الزمني لفترات تواجد اللجنة ومواعيد عملها في كل من البعثتين فور تحديدها لاحقًا.
كما نشرت موجزا بأحكام إصدار البطاقات بالخارج وفقًا للتعليمات الواردة من مصلحة الأحوال المدنية في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة مصر بأمريكا: لجنة بطاقات الرقم القومي للمصريين بواشنطن ونيويورك في أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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