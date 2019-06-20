17 قتيلاً بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

أعلن وزير الدفاع في بوركينا فاسو شريف سي، أن أفراداً مسلحين قتلوا 17 مدنياً في هجوم جرى مساء الأربعاء، على احدى القرى في شمال البلاد.
وقال في بيان إن "مجموعة إرهابية مسلحة نفذت هجوماً ضد مدنيين في قرية بيليهيدي" مساء الثلاثاء، مضيفاً إن "الهجوم تسبب بمقتل 17 شخصاً".
وفي نهاية أبريل قتل خمسة أشخاص أحدهم قس في هجوم استهدف كنيسة في سيلغادجي في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، في أول اعتداء على كنيسة في هذا البلد الذي يشهد هجمات انتحارية متكررة.
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