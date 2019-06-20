بهدف السرقة.. اعتداء بشع على سائق طاكسي في العرائش

تعرض سائق سيارة أجرة صغيرة، أول أمس الثلاثاء، في مدينة العرائش، لاعتداء شنيع من لدن 3 أشخاص.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن سائق سيارة الأجرة، المصاب، نُقل إلى المستشفى الإقليمي “لالة مريم”، في العرائش، وهو في وضعية حرجة، بعدما أصيب بجروح، على مستوى يده اليمنى.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الاعتداء وقع في تجزئة المغرب الجديد، قرب المسبح النصف الأولمبي، في العرائش، حيث سلب المعتدون السائق المال بعد الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض.
يذكر أن الاعتداء على سائق الطاكسي، ليس الأول من نوعه، في مدينة العرائش، حيث، غالبا، ما يشتكي عدد من السائقين من الاعتداءات الجسدية عليهم، التي ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة.
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