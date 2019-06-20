أزيد من 100 محطة لمراقبة جودة الهواء في المغرب

أكدت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن عدد محطات مراقبة جودة الهواء سيبلغ 101 محطة في أفق 2030 مقابل 29 محطة في الوقت الحالي، وذلك في إطار توطيد شبكة مراقبة جودة الهواء.

وأوضحت الوافي خلال لقاء نظم تخليدا لليوم العالمي للبيئة، أن توطيد الشبكة يندرج في إطار عمل المخطط الوطني للهواء 2018-2030، الرامي إلى تقليص التلوث الناجم عن المنابع الثابتة والمتحركة.

وأضافت أن تعبئة 10 ملايين درهم لتوسعة شبكة مراقبة جودة الهواء في الجهات التي تحظى بالأولوية يوجد ضمن 17 أولوية ممن جرى اعتمادها .