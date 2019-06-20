بعد تدخل كوشنر: البحرين تسمح لصحافيين إسرائيليين بتغطية الورشة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد تدخل جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلنت البحرين، يوم أمس الأربعاء، أنها ستسمح لـ 6 وسائل إعلام إسرائيلية بتغطية "ورشة البحرين" الاقتصادية التي بادرت إليها الإدارة الأميركية، والمقرر عقدها الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن البحرين لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، وللمرة الأولى تسمح لوفد إعلامي إسرائيلي بالدخول إليها.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن البحرين وافقت على السماح بدخول الصحافيين الإسرائيليين في أعقاب طلب طاقم البيت الأبيض المسؤول عن "صفقة القرن"، برئاسة كوشنر، علما أن "هآرتس" كانت ضمن وسائل الإعلام الإسرائيلية التي سمح لها بتغطية المؤتمر في المنامة.

يشار إلى أنه بحسب البيت الأبيض فإنه لن يشارك ممثلون رسميون عن الحكومة الإسرائيلية في ورشة البحرين بداعي "عدم تحويلها إلى سياسية".

وكان من المقرر أن يترأس الوفد الإسرائيلي وزير المالية، موشيه كاحلون، إلا أنه عدل عن المشاركة في أعقاب إعلان البيت الأبيض.

في المقابل، وجه البيت الأبيض الدعوة لرجال أعمال إسرائيليين للمشاركة، بيد أنه لم تنشر أسماؤهم بشكل رسمي بعد.

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وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أكد، الثلاثاء، مشاركة إسرائيليين في الورشة، دون أن يحدد أسماء الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة.

وقال نتنياهو "نرحّب بالمبادرات الأميركية التي تتضمن حلولا إقليمية من أجل مستقبل أفضل"، مضيفا "نقيم علاقات جلية ومخفية مع الكثير من الزعماء العرب، وهناك علاقات واسعة النطاق ما بين إسرائيل ومعظم الدول العربية".

وكانت قد نقلت "رويترز" عن مصدر اطلع على قائمة المدعوين الإسرائيليين، أن المنسق السابق لعمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، يوآف مردخاي، والذي يترأس حاليا شركة "نوفارد" للاستشارات الدولية، سيشارك في الورشة الاقتصادية.

وأضاف المصدر أن مردخاي سيحضر مؤتمر المنامة مع شريك له في نوفارد. ورفض المصدر ذكر اسم الرجل الثاني لأنه أيضا سبق له العمل طويلا في أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن، الإثنين، في تغريدة على "تويتر"، أن إسرائيل ستشارك في ورشة البحرين. دون أن يشير إلى أية تفاصيل أخرى.