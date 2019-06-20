المبعوث الأميركي لإيران: نريد التوصل لاتفاق شامل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المبعوث الأميركي إلى إيران، برايان هوك، خلال جلسة استماع في الكونغرس يوم أمس، الأربعاء، إن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران.

واتهم هوك إيران بأنها تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي من خلال حزب الله في لبنان وسورية، إضافة إلى اختلاقها للمشاكل في اليمن من خلال الحوثيين. بحسبه.

وقال إن "هدف واشنطن هو التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران، مضيفا "وضعنا مستقبلا أكثر إشراقا على الطاولة للشعب الإيراني".

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وأشار إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران، عام 2015، مكّنها من تمويل أنشطتها وتدخلاتها في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها خفضت خفضت إنفاقها العسكري منذ فرض العقوبات الأميركية.

وتابع هوك أن "العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، والضغط الاقتصادي والدبلوماسي على طهران، جعلها تواصل في استخدام العنف، وننتظر من إيران أن ترد على الدبلوماسية من خلال الدبلوماسية".

وردا على سؤال حول إستراتيجية إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الشرق الأوسط، قال هوك، إن الخطة الرئيسية للحكومة الأميركية هي تعزيز الدفاع في المنطقة والتوصل إلى اتفاق مع إيران.