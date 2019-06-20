الان تتابع عاجل… الجيش الأمريكي: لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365: نفى الجيش الأمريكي صحة التقارير الايرانية التي تحدثت عن اسقاط طائرة تجسس امريكية اليوم الخميس. وقال في بيان عاجل: لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني. يأتي ذلك بعد تصريحات إيرانية بإسقاط طائرة فوق إقليم هرمزجان.

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