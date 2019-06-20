ضاحي خلفان: ستظل قطر بتنظيم الحمدين الوجه القبيح للعرب

ندد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي السابق، الأربعاء، بممارسات تنظيم الحمدين في المنطقة. وقال خلفان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ستظل قطر الحمدين الوجه القبيح للعرب بما تمارسه من ممارسات كريهة ضدهم”. وأضاف الفريق ضاحي خلفان: “قطر سخرت إعلامها للشتيمة؛ لذلك لم تصبح لها قيمة عندنا”.

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