شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي: الملالي وراء هجوم الناقلة اليابانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اتهم الجيش الأمريكي أمس، نظام الملالي بالتورط في الهجوم على الناقلة اليابانية في خليج عمان، وأعلن أن الحادثة ناتجة عن لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية. وقال ضابط في القيادة الوسطى للقوات البحرية في لقاء مع صحفيين في الفجيرة: «جمعنا معلومات بيومترية حتى هذه اللحظة يمكن استخدامها لبناء قضية جنائية لمحاسبة الأفراد المسؤولين عن الهجوم». وأفاد الجيش الأمريكي أن «الأضرار المرصودة في الناقلة اليابانية لا يمكن أن تنجم عن جسم طائر». وأضاف «نجري تحقيقا مشتركا مع شركائنا الإقليميين بشأن الهجوم على ناقلتي النفط». اتهم الجيش الأمريكي أمس، نظام الملالي بالتورط في الهجوم على الناقلة اليابانية في خليج عمان، وأعلن أن الحادثة ناتجة عن لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية. وقال ضابط في القيادة الوسطى للقوات البحرية في لقاء مع صحفيين في الفجيرة: «جمعنا معلومات بيومترية حتى هذه اللحظة يمكن استخدامها لبناء قضية جنائية لمحاسبة الأفراد المسؤولين عن الهجوم». وأفاد الجيش الأمريكي أن «الأضرار المرصودة في الناقلة اليابانية لا يمكن أن تنجم عن جسم طائر». وأضاف «نجري تحقيقا مشتركا مع شركائنا الإقليميين بشأن الهجوم على ناقلتي النفط». وأعلن الجيش أن «المحققين رفعوا بصمات أصابع ويد من الناقلة اليابانية».



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