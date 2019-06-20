شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان داعيا لاستئناف التفاوض: لا نستهدف إقصاء أحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)

جدد رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الدعوة لتحالف المعارضة لاستئناف التفاوض اليوم قبل الغد. وأعرب عن ترحيب المجلس الانتقالي «بالتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني». وأضاف البرهان أثناء مخاطبة العاملين في المهن الطبية والصحية أمس (الأربعاء): «لا نستهدف أي إقصاء لأحد، ولكن هناك تدخلات أعاقت سير التفاوض». وقال: «نريد توفير الاستقرار في الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات بمراقبة دولية».

ولفت رئيس المجلس الانتقالي إلى «تحديات كبرى تواجه الشعب السوداني وليس المجلس الانتقالي، مؤكدا أن الجيش لن يرضى بضياع أمن ووحدة السودان». وأقر البرهان «بأن الكثير من مكتسبات الشعب السوداني كانت تذهب لغير مستحقيها». وأكد أن «القوات المسلحة حينما انحازت لثورة الشعب لم يكن هدفها الاستيلاء على السلطة». وألمح إلى أن «الفترة الانتقالية تتضمن مهام محاسبة الفاسدين من رموز النظام السابق، ولكن هناك صعوبات وعراقيل تواجهنا في ذلك، وتحت أيدينا حاليا الكثير من الأصول والأموال التي كانت تخص الشعب السوداني، من بينها فندق قصر الصداقة».