شكرا لقرائتكم الحرس الثوري يدعي إسقاط درون أميركية.. وواشنطن تنفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وكالة سباه نيوز، الذراع الإعلامي للحرس الحرس الثوري الإيراني، الخميس أن الحرس أسقط طائرة "تجسس" أميركية مسيرة في إقليم هرمزجان.

وأشارت إلى أن الطائرة المسيرة اسقطت عندما دخلت المجال الجوي الإيراني بالقرب من منطقة كوموبارك في الجنوب ".

في حين نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تحليق أي درون في المنطقة، بحسب ما أفادت شبكة أن بي سي.

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وقال المتحدث بحسب شبكة إن بي سي نيوز: "لم تكن هناك طائرة أميركية بدون طيار تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم".

يأتي هذا الحادث في وقت تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيرام عام 2015.

درون أميركية (فرانس برس)

وتفاقم التوتر أكثر خلال الأسابيع الأخيرة، لا سيما مع ارسال الولايات المتحدة الأميركية تعزيزات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، وكان آخرها ما أعلنه البنتاغون الخميس من أن عملية ارسال 1000 جندي أميركي إلى الشرق الأوسط تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع.

إلا أن الطرفين (أميركا وإيران) أعلنا أكثر من مرة أنهما لا يريدان الحرب.