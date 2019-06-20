الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أنه لا يستطيع إصدار أمر بالتحقيق في مقتل خاشقجي

(د ب أ)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا يستطيع إصدار أمر بالتحقيق في مقتل جمال خاشقجي، حسبما قال المتحدث باسمه بعدما دعت مقررة أممية تنظر في مقتل الصحفي السعودي إلى إجراء تحقيق في جريمة القتل.

وقالت أجنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إنه يجب التحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين.

ودعت كالامارد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إصدار أمر بإجراء "تحقيق جنائي" مع مرتكبي الجريمة وتحديد آلية لمحاكمتهم.