(د ب أ)
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا يستطيع إصدار أمر بالتحقيق في مقتل جمال خاشقجي، حسبما قال المتحدث باسمه بعدما دعت مقررة أممية تنظر في مقتل الصحفي السعودي إلى إجراء تحقيق في جريمة القتل.
وقالت أجنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إنه يجب التحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين.
ودعت كالامارد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إصدار أمر بإجراء "تحقيق جنائي" مع مرتكبي الجريمة وتحديد آلية لمحاكمتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أنه لا يستطيع إصدار أمر بالتحقيق في مقتل خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.