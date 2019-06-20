أردوغان: سنفعل كل ما يتطلبه الأمر لمقاضاة سلطات مصر بالمحاكم الدولية بقضية مرسي

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "الذين يتوقعون لأردوغان مصيرا مشابهًا لمصير الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، هم من أتباع عقلية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نحن لا نخاف من هؤلاء، لأننا ارتدينا أكفاننا وسلكنا هذا الطريق"، مشيراً إلى أنه "للأسف بقي مرسي يصارع الموت على الأرض لمدة 20 دقيقة في قاعة المحكمة ولم يتدخل المسؤولون هناك لإسعافه".
ودعا منظمة التعاون الإسلامي إلى "القيام بواجباتها حيال وفاة محمد مرسي، لا بد من قيام المنظمة بما يلزم"، مؤكداً "اننا سنتابع التطورات المتعلقة بوفاته، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر لمقاضاة السلطات المصرية في المحاكم الدولية".
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