مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت اليوم على وقف صفقات بيع أسلحة للسعودية

اعلن سناتور بارز أن ​مجلس الشيوخ الأميركي​ سيصوّت الخميس على وقف مبيعات أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار للسعودية وحلفاء عرب آخرين لواشنطن، مع تنامي غضب الكونغرس تجاه المملكة.

واوضح روبرت مننديز، كبير الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في المجلس وافق على السماح بإجراء تصويت على وقف 22 صفقة أسلحة يعتبر منتقدون أنها ستفاقم الحرب في اليمن.

اضاف مننديز في وقت متأخر الأربعاء في مجلس الشيوخ "أود أن أشكر مجموعة رعاة مشاريع القرارات هذه من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، وايضا زعيم الغالبية وموظفينا الذين عملوا بجد في هذه العملية غير المسبوقة".

واتخذت إدارة الرئيس دونالد ترامب خطوة استثنائية بتجاوز موافقة الكونغرس على ابرام صفقات اسلحة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تشمل تزويدهما بالذخائر وصيانة الطائرات ومعدات عسكرية أخرى، وكذلك نقل أسلحة موجودة إلى الأردن.