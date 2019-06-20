عدوان: القوات اللبنانية ترفض ان تتم التعيينات على اساس المحاصصة

اشار عضو كتلة "الجمهورية" النائب ​جورج عدوان​ في حديث تلفزيوني إلى ان "هناك موقفين في ملف التعيينات، الاول يتدخل مع رئيس الحكومة سعد الحريري لنيل حصة منها"، لافتا الى ان "الموقف الثاني يتمثل بالقوات اللبنانية وينادي بوضع آلية محددة للتعيينات ويرفض ان تتم على اساس المحاصصة".

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