ذكرت "الاخبار" ان رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني بدأ، أخيراً، جولة على الأطراف السياسية الرئيسية، في محاولة لنيل تأييدها لمشروعه المتمثّل بإنشاء محرقة للنفايات في منطقة الكرنتينا، قبل طرح دفتر الشروط على أعضاء المجلس البلدي قريباً.
واوضحت انه في هذا الإطار زار عيتاني أخيراً رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائب السابق وليد جنبلاط. وعُلم أن الأخير أعطى موافقته على المشروع، بعدما كان معارضاً. فيما ينتظر أن تشمل الجولة قيادتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لإزالة تحفظاتهما عن المشروع الذي يعارضه ستة على الأقل من أعضاء المجلس البلدي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاخبار: عيتاني يروّج للمحرقة في الكرنتينا وجنبلاط لا يعارض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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