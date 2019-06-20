الحياة: باسيل بحث مع الوفد الروسي عقد مؤتمر في بيروت يُخصص لعودة النازحين السوريين

أفادت معلومات لصحيفة "الحياة"، مواكبة لزيارة الموفد الرئاسي الروسي الى سورية ألكسندر لافرنتييف لبيروت ولقائه وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في قصر بسترس، بعدما التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ان باسيل بحث مع الوفد الروسي فكرة عقد مؤتمر في بيروت يُخصص لعودة ​النازحين السوريين​.

وتناول الموفد الروسي مع باسيل العلاقات اللبنانية - الروسية التي اعتبرها لافرنتييف جيدة جدا، كاشفا ان "اتفقنا على تطويرها لخدمة مصالحنا المشتركة، وناقشنا تفاصيل الموقف في اقليم الشرق الاوسط عموما، وفي سورية خصوصا، والتدابير من اجل إرساء الإستقرار فيها. واكدنا للجانب اللبناني الدعوة من قبل روسيا الاتحادية الى المشاركة في مسار "أستانا" بصفة مراقب. ونولي أهمية لمشاركة دول مثل لبنان والعراق في هذا المسار آخذين في الاعتبار كل النصائح والاعتبارات من قبلهما".