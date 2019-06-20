الاخبار: محافظ الشمال يستجيب للحريري بالتريّث بتنفيذ قرار كفّ يد رئيس بلدية كفريا - قضاء الكورة

أصدر محافظ الشمال ​رمزي نهرا​، قراراً بالتريّث بتنفيذ قرار كفّ يد رئيس بلدية كفريا - قضاء الكورة - يوسف السمروط. فأمين سرّ منسقية الكورة - زغرتا - البترون - جبيل في تيار المستقبل، يواجه منذ عام 2011 اتهامات بـ"الاختلاس وهدر المال العام".

وذكرت "الاخبار" انه صدر عام 2017 قرار ظني عن قاضي التحقيق في الشمال جوسلين متى، يتضمن "الظنّ بالمدّعى عليه يوسف السمروط بجنحة إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة المنصوص عنها في المادة 373/عقوبات".

واوضحت مصادر محلية في كفريا، إنّ تدخلات حصلت من قبل الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، والنائب السابق فريد مكاري، من أجل وقف قرار كفّ يد السمروط، لغايات انتخابية - سياسية محلية.