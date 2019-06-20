الاخبار: "سجال واتسابي" بين باسيل وكنعان على حضور الاجتماعات

ذكرت صحيفة "الاخبار" انه بين اجتماع مكتب التيار الوطني الحر السياسي يوم أول من أمس، برئاسة الوزير ​جبران باسيل​، واجتماع لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب ​إبراهيم كنعان​، تبين أن أكثرية نواب التيار الوطني الحر شاركوا في الثاني، ما أفقد اجتماع المكتب السياسي النصاب النيابي، إذ لم يحضر سوى عدد قليل جداً من النواب العونيين.

وطالب باسيل، على مجموعة "واتساب" خاصة بتكتل "لبنان القوي"، النواب بتقسيم وقتهم بين الاجتماعين، فردّ كنعان بأن النواب الأعضاء في لجنة المال مجبرون على حضور اجتماعاتها، وأيضاً النواب الأعضاء في لجنة الدفاع، لأنه يجري التصويت على مواد مهمة.