وصول الرئيس الصيني الى بيونغ يانغ في زيارة تستمر يومين

أفادت وسائل إعلام صينية أن الرئيس الصيني شي جي بينغ وصل الخميس الى بيونغ يانغ في زيارة دولة تستمر يومين، هي الاولى لرئيس صيني الى ​كوريا الشمالية​ منذ 14 عاما.

وحطت طائرة شي، الذي ترافقه زوجته بنغ ليوان ووزير خارجيته وانغ يي ومسؤولين آخرين، الساعة 11,40 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني.