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وصول الرئيس الصيني الى بيونغ يانغ في زيارة تستمر يومين

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أفادت وسائل إعلام صينية أن الرئيس الصيني شي جي بينغ وصل الخميس الى بيونغ يانغ في زيارة دولة تستمر يومين، هي الاولى لرئيس صيني الى ​كوريا الشمالية​ منذ 14 عاما.

وحطت طائرة شي، الذي ترافقه زوجته بنغ ليوان ووزير خارجيته وانغ يي ومسؤولين آخرين، الساعة 11,40 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني.

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