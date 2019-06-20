فارس: الحرس الثوري يسقط طائرة تجسس اميركية بعد اختراقها اجواء ايران

اسقط الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الايراني فجر اليوم طائرة تجسس اميركية مسيرة بعد اختراقها اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية في سواحل محافظة هرمزكان جنوب البلاد، بحسب وكالة "فارس" الايرانية. وافادت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان اصدرته بهذا الصدد، انه وفي الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس قام الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري باستهداف واسقاط طائرة تجسس اميركية من طراز "غلوبال هاوك" بعد ان اخترقت اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان.

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