تعرف على الأوراق المطلوبة للاشتراك بمشروع العلاج بنقابة الصحفيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج، للأعضاء المقبولين بلجنة القيد الأخيرة، لمدة 15 يومًا، تبدأ من السبت المقبل، وفتح باب الاشتراك للأعضاء السابقين عليهم لمدة أسبوع بغرامة 400 جنيه. وفيما يلى شروط الاشتراك والتى جاءت كالآتى: - أن يكون المتقدم عضو نقابة الصحفيين "تحت التمرين - مشتغلين - المعاشات" - حال وفاة العضو الأصلى يشترك الأعضاء الفرعيون المستحقون للمعاش من النقابة -الاشتراك يشمل العضو الفرعى "زوجة الصحفى، زوج الصحفية، الأب والأم، الأبناء حتى سن التخرج، البنات حتى الزواج" الأوراق المطلوبة: - صورة كارنيه النقابة Advertisements -سداد اشتراك النقابة للعام الحالى -صورة فوتوغرافية لكل عضو"عدا الأطفال أقل من عامين" -مستندات إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين للعضو الأصلى -صورة كارنيه المدرسة أو الكلية لمن هم فى الدراسة من البنين 18 عاما فأكثر -صورة شهادة المعاش للأرملة. - رسوم الاشتراك ‌

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