شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجشع التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العقاد، أن الدولة تبذل جهود كبيرة لضبط الأسعار خاصة للسلع الأساسية وذلك من خلال توفير منافذ بديلة لتوزيع السلع او تشديد الرقابة على الأسواق لتحقق الهدف المنشود، ووضع خطة بالتزامن مع الأعياد والمناسبات لعدم احتكار السلع.

وتقدم عضو مجلس النواب بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى الحفاظ على الجهود المبذولة من أجل عدم زيادة الأسعار او احتكار بعض السلع، مطالبا برؤية للتعامل مع ملف الأسعار وتوفير السلع طوال العام، على وذلك من خلال مزيد من منافذ توزيع السلع وتشديد الرقابة على الأسواق وزيادة الوعى لدى المواطنين حول كيفية التعامل مع بعض السلع التى يتم رفع أسعارها بدور مبرر.

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وأشار عضو مجلس النواب، أن الجهود المبذولة فى هذا الإطار تتطلب الحفاظ عليها حتى يشعر المواطن بنتيجة ذلك، مشددا على أهمية أن يكون هناك تقرير وحصر كل فترة حول أسعار السلع وكيف ساهمت المنافذ فى التصدى لجشع بعض التجار او كيف كان للرقابة على الأسواق دور فى منع هذه الظاهرة بعد تباين أسعار السلعة الواحدة فى المنطقة الواحدة.

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