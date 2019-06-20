مصرع شابان وإصابة ثالث في حادث مروري ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شابان مصرعهما وأصيب ثالث في انقلاب دراجة بخارية بمركز الفشن جنوبي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب دراجة بخارية أمام عزبة أبو وحش التابعة لمركز الفشن، ما أسفر عن مصرع علاء علي حمدي (١٧ سنة) وعمر محمد عبد الله (٢٠ سنة) وإصابة أحمد رجب عمار هريدي (١٣ سنة) باشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف بالمخ، وكسر مضاعف بالكتف الأيسر.

نُقلت الجثتان والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.​