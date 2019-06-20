بالصور.. وصول بعثة منتخب تونس إلى السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

وصلت بعثة منتخب تونس إلى مقر إقامتها بأحد المنتجعات السياحية في العين السخنة، فجر اليوم الخميس، ضمن منتخبات المجموعة الخامسة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كان في استقبال البعثة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وسعيد محمد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية.

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شهد الاستقبال فقرات فنية وأغاني من الفلكلور السويسي على أنغام السمسمية، وعروض لفريق الطلائع بمركز شباب المدينة.

وكانت منتخبات المجموعة الخامسة وصلت تباعًا أمس الأربعاء إلى المنتجع الذي تم تخصيص فندقين به لمنتخبات المجموعة الخامسة.

وتبدأ أولى المباريات على أرض السويس، الإثنين المقبل، حيث تواجه تونس أنجولا في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة على ستاد السويس الرياضي.