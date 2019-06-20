"المصريين الأحرار": نجهز ملفا بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنرجب طيب أردوغان الرئيس التركي وصل إلى مرحلة "الهذيان".

كان ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "وصف أردوغان للعنف الإخواني بالنضال

الوطني، دليل على دعمه الإرهاب في المنطقة العربية بأكملها"، مشيرا إلى أن المصريين الأحرار دشن حملة "دافع عن بلدك" لمقاطعة المنتجات والسياحة التركية.

وتابع خليل: "مصر لا تتطاول

على أحد، وفقا للدبلوماسية التي ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأردوغان يعيش وهم الإمبراطورية العثمانية"، مشيرا إلى أن الحزب يعد ملفا كاملا عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل تركيا.

واستنكر تقارير هيومان راتيس والعفو الدولية ضد مصر، مؤكداً أنهما ممولتان من تركيا، قائلا: "أردوغان يمارس الديكتاتورية، ويعتقد أن الآخرين مثله".